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Чехія відмовляється надавати Україні танки Leopard 2

Ірина Глотова
glavcom.ua
Чехія відмовляється надавати Україні танки Leopard 2
Чехія не хоче надавати танки для потреб ЗСУ
www.slovoidilo.ua

Прем’єр Чехії Петр Фіала сказав, що не планує надавати Україні німецькі танки Leopard 2

Прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що німецькі танки Leopard 2, які стоять на озброєнні Чехії, потрібні для протидії загрозам і оборони країни, тому Прага не зможе їх надати для потреб ЗСУ. Про це пише Reuters.

«Зараз неможливо відправити танки Leopard, оскільки ці танки потрібні нам для забезпечення власної безпеки», – пояснив причину відмови від поставок Фіала.  Зазначається, що призначена для Чехії партія танків має замінити радянські Т-72, які раніше передала Прага Україні.

Раніше Чехія заперечила інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини як компенсація за поставлені Києву танки Т-72 радянського зразка. Про це йдеться у заяві Міноборони Чехії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський вважає, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектору, щоб обмежити можливості Москви виробляти зброю та ракети, які вона використовує для ведення війни з Україною.

Минулого року Чеська Республіка надала Україні десятки основних бойових танків Т-72 радянського виробництва. Федеральний уряд пообіцяв уряду в Празі 14 танків Leopard 2 і одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину в рамках так званого кільцевого обміну. Перший Leopard був доставлений в грудні минулого року.

Теги: Європейський союз танки Чехія Міноборони санкції міністр

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