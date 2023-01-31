Путін готує послання напередодні річниці війни

Диктатор виступить напередодні річниці великої війни в Україні

Послання президента Російської Федерації Володимира Путіна до федеральних зборів може відбутися напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну – 20 або 21 лютого. Про це повідомляють пропагандистські видання.

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У Кремлі відновили підготовку до послання. Його буде оголошено «у 20-х числах лютого».

Послання Путіна парламенту РФ

Востаннє диктатор виступав із посланням до федеральних зборів у квітні 2021 року. Наприкінці грудня 2022-го Путін заявив, що виступить зі зверненням на початку 2023 року, оскільки йому потрібен час і додатковий аналіз ситуації.

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Крім того, він не проводив велику прес-конференцію, яка стала вже традиційною протягом 10 років.

Президент РФ не обмежений термінами, коли може реалізувати своє право звернутися до федеральних зборів із посланням. Однак раніше послання оголошували щороку, за винятком 2017 року (його перенесли на 1 березня 2018 року).

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор звернувся до мешканців РФ із новими виправданнями війни.Він розповів про російські «історичні території» й «неонацистів»: Путін зробив нову цинічну заяву про війну.

Крім того, Путін зустрівся зі студентами, щоб розповісти про ціль війни.