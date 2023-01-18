Путін зробив нову цинічну заяву про причини війни

Розпочали війну, аби зупинити війну: Путін звернувся до росіян

Президент Росії Володимир Путін звернувся до мешканців РФ із новими виправданнями війни. Диктатор розпочав свою промову в Санкт-Петербурзі із про російські «історичні території» й неонацистів.

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Путін побідкався на тяжку долю, яка спіткала Донбас після вторгнення РФ у 2014-му. І за класикою російської пропаганди: окупанти розпочали війну, аби зупинити війну.

Боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014, все, что делает сегодня Россия – это попытка прекратить войну. Это наши исторические территории. Нам не оставили выбора. Неонацисты захватили власть в Киеве.

Далі Путін знову поскаржився, адже «бідні» росіяни довго терпіли й довго намагалися домовитися з Україною.

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Нас просто водили за нос. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Сейчас стало очевидным, что решить мирно конфликт на Донбассе было невозможно.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Путін виступає з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда. Є ймовірність, що найближчим часом він може оголосити другу хвилю мобілізації.