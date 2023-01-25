Путін зустрівся зі студентами, щоб розповісти про ціль війни

Путін не проти залучити студзагони "до відновлення Донбасу", але є одна умова

«Росія не може допустити появу загрози на її ж історичних територіях»

Як заявив на зустрічі зі студентами МДУ 25 січня очільник держави-терористки Володимир Путін, мета розв’язаної ним в Україні війни – «захистити людей на території історичної Росії». Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Виступаючи перед молоддю, очільник Кремля вкотре повторив тези російської пропаганди про «загрози, які намагаються створити на прилеглих історичних російських територіях» і те, що Росія «не може цього допустити».

Про що говорив Путін?

«Росія не може допустити появу загрози на її ж історичних територіях».

«Українські загороджувальні загони розстрілюють своїх у спину».

«Європейські еліти часто обслуговують не свої національні інтереси, а інтереси третіх держав».

«Європа рано чи пізно поверне суверенітет, але знадобиться час».

На думку очільника держави-терористки, «студзагони допомогли б відновити Донбас, але заважають питання безпеки».

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Також, як повідомили ЗМІ, Путін видав указ, у якому включив у завдання державної культурної політики протидію «зайвому використанню іноземної лексики».

До слова, як повідомили ЗМІ, всі застосовані ЄС економічних санкцій проти Росії продовжені ще на пів року. Вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще 2014 року після першої агресії Росії проти України, і суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.

Тим часом сайт Росфінмоніторинг повідомив про те, що колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, визнаний іноземним агентом, включений до списку терористів та екстремістів. Згідно з російським законодавством, банки заморожують кошти осіб, які увійшли до цього переліку, і призупиняють їх обслуговування.