Путін йде слідами Гітлера: що спільного у двох диктаторів

Російський диктатор, як і фюрер, довго готував країну до війни, прибирав нечисленних опонентів та створив потужну пропагандистську машину

Президента РФ Володимира Путіна почали порівнювати з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером ще в 2014 році після анексії Криму. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього порівняння вже не соромляться навіть офіційні особи. Російський диктатор, як і Гітлер, довго готував країну до війни, прибирав нечисленних опонентів та створив потужну пропагандистську машину. При цьому подібно до фюрера Путін уже теж програв війну в Україні, але заперечує це, будучи відірваним від реальності, і зупинятися не збирається. Портал «Слово і діло» підготував інфографіку з порівнянням двох диктаторів.

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Путін – сучасний Гітлер Слово і діло

Путін і Гітлер прийшли до влади схожим способом. 30 січня 1933 року президент Німеччини призначив Гітлера канцлером. Його Націонал-соціалістська робітнича партія на той момент мала популярність у країні, отримавши на виборах у листопаді 1932-го 33% голосів виборців.

Посаду канцлера Гітлер отримав у результаті домовленості: політики-консерватори вмовили призначити Гітлера, сподіваючись використати його у своїх цілях.

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Путін у 1999 році став виконувачем обов'язків президента після відмови Бориса Єльцина з посади – той одразу оголосив його своїм наступником. У березні 2000 року Путін переміг на президентських виборах.

Ще одна схожість двох диктаторів, яка відразу спадає на думку – обидва були визнані людиною року за версією журналу Time. Гітлер отримав це звання у 1938 році. У статті, присвяченій йому, йшлося про те, що він став «найбільшою загрозливою силою, з якою на сьогоднішній день зіткнувся демократичний, волелюбний світ».

У статті Time від 2007 року Путіна назвали «новим царем Росії». Журналісти зазначили, що президент РФ мало дбає про громадянські свободи та свободу слова, а віддає перевагу «стабільності».

Крім того, і фюрер, і російський президент проводили Олімпійські ігри у своїй країні.

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Багато аналогій також між початком воєн, які розв'язали Путін і Гітлер. У 1938 році Німеччина захопила Австрію, назвавши це «возз'єднанням». Як і в Криму, там було проведено псевдореферендум, покликаний легітимізувати аншлюс.

Потім Гітлер анексував Судети, пояснивши це захистом прав німців, які проживають у регіоні – ситуація аналогічна початку війни на Донбасі у 2014 році. Причому і у випадку з територіальною експансією Гітлера, і у випадку з Путіним на папері існували договори, які гарантували безпеку.

У 1939 році нацистська Німеччина вторглася до Польщі, Росія у лютому 2022 року розпочала повномасштабну війну в Україні. Обидва диктатори спробували представити свою агресію як захист від нападу, Путін досі дотримується такої версії.

Як і Гітлер, Путін має головного союзника – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Ненависть президента РФ до українців, його бажання знищити нашу націю можна порівняти з ненавистю фюрера по відношенню до євреїв.

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«Путін та Гітлер – це сіамські близнюки. Тільки той народився трохи пізніше», – вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Росія краде чужу історію та нищить людей із примхи диктатора.

«Якби ми не готувалися до війни, ми сьогодні не сиділи б у цьому кабінеті, а російські танки були б у Варшаві, Празі чи Вільнюсі. Світ нарешті повинен зрозуміти, що путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців», – наголосив Данілов.

Наприкінці року цікаву паралель провів віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс: він сказав, що Путін зараз у тому ж становищі, що нацистський диктатор у 1943 році – війна ще триває, але вже програна.

До слова, російський диктатор постійно повторює за найбільшим злочинцем ХХ століття. Президент РФ – шанувальник Гітлера: як Путін копіює фюрера.

Крім того, чим більше Путін підвищуватиме ставки у війні з Україною, тим вищий для нього ризик того, що це повернеться до нього бумерангом відплати. 2023 рік буде для Путіна 1945-м, але диктатор поки що про це не знає.

Раніше ФСБ нагадало Путіну, як Гітлер наклав на себе руки у бункері.

Зауважимо, журналіст Невзоров вважає, що Росією керує патологічний брехун, який живе у власних галюцинаціях. У порівнянні з Путіним Гітлер «був дуже скромним хлопцем» – Невзоров пояснив, чому Путін гірший від Гітлера.