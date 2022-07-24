США і Британія працюють над захистом від російських і китайських гіперзвукових ракет

Гіперзвукові ракети багато військових експертів вважають зброєю майбутнього

Збройові компанії США і Великої Британії приступили до розробок захисту від гіперзвукових ракет, які активно тестують в Китаї і Росії. Про це пише Telegraph.

Глава британської оборонної компанії Cohort Енді Томіс підтвердив в коментарі ЗМІ, що його бізнес працює над проєктом з ураження зброї, яка може рухатися у п'ять разів швидше за швидкість звуку. Ймовірно, мова йде про гіперзвукові ракети.

«Можливість розробити переконливі заходи протидії їм – дійсно важливий крок вперед. Це справжній виклик», – сказав він.

Також про розробку такого оборонного озброєння заявив Уес Кремер – президент американського виробника зброї Raytheon Missiles & Defense. Він підкреслив, що його компанія вивчає даний тип надшвидких ракет, проте поки проєкт знаходиться на «у початковому стані».

Варто відзначити, що гіперзвукові ракети багато військових експертів вважають зброєю майбутнього. Вони розвивають швидкість, яка в кілька разів більше швидкості звуку.

Гіперзвукова зброя зазвичай ділиться на дві категорії: силовий варіант, в якому використовується особливо швидкий тип реактивного двигуна, або снаряд, що запускається високо в небі, який відскакує від атмосфери, щоб досягти своєї мети.

Як раніше повідомлялося, США успішно випробували дві гіперзвукові ракети.