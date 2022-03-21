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    Думки вголос

    Нічого сучасного. Про російські гіперзвукові ракети

    Росія хизується сучасною зброєю... але весь світ вже зрозумів, що Росія постійно бреше - Нічого сучасного. Про російські гіперзвукові ракети
    Росія хизується сучасною зброєю... але весь світ вже зрозумів, що Росія постійно бреше
    фото з відкритих джерел

    Росіяни пробують налякати українців черговим фейком

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    В данном посте выступаю не как политаналитик, а как специалист, достаточное время проработавший в ракетой отрасли.

    У части нашего неподкованного технически населения возникает перепуг: вот, мол, агрессор начал стрелять по нам какими-то новейшими супер-пупер гиперзвуковыми ракетами, от которых никак и нигде не спастись. Хочу напомнить: что бы ни делала нынешняя Россия – это очковтирательство, рассчитанное на тупых, и голимый пиар. С гиперзвуковым оружием – то же самое.

    Чуть ли ни с первого дня вторжения по Украине из Беларуси запускают твердотопливные ракеты «Искандер». Это баллистические ракеты – они вылетают за пределы атмосферы и потом падают на цель.

    Так вот, пресловутый «Кинжал – по сути, тот же «Искандер», только стартующий с переоборудованного самолета. За счет воздушного старта «Кинжал» имеет увеличенную дальность. А на траектории падения и «Кинжал», и «Искандер» развивают большую (гиперзвуковую) скорость. На самом деле, практически все, что валится на землю из-за атмосферы – что ракеты, что метеориты, летят на гиперзвуке. И тут Россия, конечно же, ничего не изобрела.

    Аналогично с маневрированием на траектории падения, что затрудняет работу ПВО. Идея с маневрирующими головными частями была реализована в днепровских ракетах еще в семидесятые годы, только тогда пиарным энурезом не страдали.

    «Искандер» и «Кинжал» – мощные тактические ракеты, способные обеспечить серьезные разрушения, прежде всего, в жилых застройках. Как, впрочем, и сбрасываемые на наши города полутонные бомбы. Что, конечно, ужасно. Но это – ничего такого, с чем мы уже не сталкивались от «освободителей». Наше ПВО научилось довольно эффективно сбивать крылатые ракет врага. С баллистическими «Искандерами» посложнее, так как они летят быстрее, но их уже тоже начали сбивать. Разберутся и с «Кинжалами». Тем более, когда союзники усилят наше ПВО (сегодня по этому поводу целое международное заседание было).

    Так что не ведемся на грозные названия и помним, что кинжал – оружие трусов и слабаков, и этими вытребеньками козака не победить.

    Джерело: блог Олександра Кочеткова

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    Теги: росія окупанти зброя війна літак бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Нічого сучасного. Про російські гіперзвукові ракети