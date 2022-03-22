Байден підтвердив, що Росія використала проти України гіперзвукові ракети

Байден розповів, що завдяки допомозі США Україна, «завдає хаосу російським військовим»

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети. Про це пише CNN.

Президент США пояснив, що Росія використала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, проте її майже неможливо зупинити. Саме тому окупанти нею і вдарили.

За словами Байдена, Путіна притиснули спиною до стіни.

«Путін не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим більше його спина підпирає стіну, тим більш сувору тактику він може застосувати», – зазначив очільник Білого дому.

Байден розповів, що завдяки допомозі США Україна, «завдає хаосу російським військовим», знищує їхні танки, гелікоптери чи літаки.

Також він попередив про можливу «операцію під чужим прапором», яку може здійснити Кремль. Президент Сполучених Штатів нагадав, що РФ неправдиво звинувачує США та Україну в наявності у них хімічної чи біологічної зброї. Це може свідчити про те, що Путін сам розглядає можливість застосування такої зброї.

«Коли він (Путін. – Ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він сам готується це зробити. Це не жарти», – зазначив Байден.

Напередодні повідомлялося, що США підтверджують застосування РФ гіперзвукових ракет для удару по Україні.

Гіперзвукова зброя рухається уп’ятеро скоріше за швидкість звуку. Її важко виявити та уразити системами протиракетної оборони.

Наадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За даними агресора, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі наявні та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

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