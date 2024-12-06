Путін прилетів до Лукашенка. Про що говоритимуть диктатори

Російського диктатора у Мінську зустріли хлібом та сіллю

До Мінська прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев

Президент країни-агресорки Володимир Путін прибув до Мінська для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Інформаційне агентство Білорусі «БелТА» пише, що учасники засідання планують розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки та підготовлену концепцію безпеки Союзної держави.

Крім того, до Мінська вже прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев, і через них у центрі Мінська перекривають рух усіх видів транспорту.

На засіданні буде також розглянуто питання про організацію та проведення заходів до святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Крім того, диктатори говоритимуть про створення об'єднаного ринку електроенергії та цифровізацію.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін своїм указом схвалив проєкт договору між Російською Федерацією і Білоруссю щодо гарантій безпеки у рамках союзної держави.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ».