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Путін прилетів до Лукашенка. Про що говоритимуть диктатори

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Путін прилетів до Лукашенка. Про що говоритимуть диктатори
Російського диктатора у Мінську зустріли хлібом та сіллю
фото: скріншот відео

До Мінська прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев

Президент країни-агресорки Володимир Путін прибув до Мінська для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ. 

Інформаційне агентство Білорусі «БелТА» пише, що учасники засідання планують розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки та підготовлену концепцію безпеки Союзної держави.

Крім того, до Мінська вже прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев, і через них у центрі Мінська перекривають рух усіх видів транспорту.

На засіданні буде також розглянуто питання про організацію та проведення заходів до святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. 

Крім того, диктатори говоритимуть про створення об'єднаного ринку електроенергії та цифровізацію. 

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін своїм указом схвалив проєкт договору між Російською Федерацією і Білоруссю щодо гарантій безпеки у рамках союзної держави.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ».

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Теги: путін літак Сергій Шойгу Михайло Мішустін Дмитро Пєсков

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