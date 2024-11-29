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Де українських полонених катували в Білорусі: розслідувачі опублікували знімки

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Де українських полонених катували в Білорусі: розслідувачі опублікували знімки
«Прип’ятський альянс» є державним підприємством, що належить до структури білоруського уряду
фото з відкритих джерел

На основі супутникових даних Planet Labs вдалося з’ясувати, що російські військові залишалися на цій базі щонайменше до травня 2022 року

Розслідувачі встановили точне місце в Білорусі, де росіяни утримували полонених українців. Тут катували військових і цивільних у 2022 році, повідомляє «24 канал». 

Навесні 2022 року на території білоруського державного підприємства «Прип’ятський альянс», розташованого у місті Наровля Гомельської області, російські військові катували українських полонених. 

Як зазначено у матеріалі, «Прип’ятський альянс» є державним підприємством, що належить до структури білоруського уряду.

На основі супутникових даних Planet Labs вдалося з’ясувати, що російські військові залишалися на цій базі щонайменше до травня 2022 року. Крім того, у розслідуванні вперше опублікували відео, знайдене на екшн-камері російського військового, яка була виявлена на Київщині. Ці кадри, датовані 24 лютого 2022 року, показують, як російські війська заходять в Україну з території Білорусі. Пізніше тих самих військових було зафіксовано на базі у Наровлі в сюжеті російського телеканалу НТВ.

Де українських полонених катували в Білорусі: розслідувачі опублікували знімки фото 1

Після початку повномасштабного вторгнення з’явилися численні свідчення про фільтраційний табір у Наровлі, де російські військові утримували як військових, так і цивільних українців. Правозахисники стверджують, що цей табір був одним із найжорстокіших. Частина полонених досі перебуває в ув’язненні, зокрема в колоніях на території Росії.

 

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Теги: Білорусь війна полон

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