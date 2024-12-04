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Білорусь та РФ створять навчальні центри для спільної підготовки військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білорусь та РФ створять навчальні центри для спільної підготовки військових
Навчальний центр створять у Гродненській області Білорусі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Білорусь наголосила, що усі спільні з Росією навчання мають «виключно оборонний характер»

Голова постійної комісії з питань національної безпеки палати представників Білорусі Геннадій Лепешко зауважив, що його країна та Росія планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових. Про це повідомляє Belta.

У Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, за словами Лепешка, у Росії – на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Наразі готуються кадри у військових навчальних закладах країн для цього.

Зазначається, що у 2025 році РФ та Білорусь підписали понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері. Також Лепешко наголосив, що усі спільні з Росією навчання мають «виключно оборонний характер».

Нагадаємо, що Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Теги: Білорусь росія військові військові навчання

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