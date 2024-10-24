Лукашенко заявив, що нібито не надавав Путіну територію Білорусі для початку вторгнення в Україну

Лукашенко наголосив, що він підтримував і підтримуватиме Росію стільки, скільки їй це буде необхідно

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ». Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

«У нас були навчання, на яких було задіяно кілька тисяч російських військ. Ці війська були в основному зі східного округу, і Путін почав виводити ці війська з Білорусі. Вони були на півдні, і цією дорогою, повз кордон з Україною, він почав виведення військ. Частину з них у якийсь період (спровокували, я в цьому переконаний) він завернув на Київ. Чого так сталося? Спитайте у Зеленського», – заявив Лукашенко.

На запитання, чому Білорусь у цей момент не підтримала Україну, Лукашенко заявив, що Росія – це їх союзник. Натомість він стверджує, що Україна повелася стосовно Білорусі вороже.

«Вона раніше, ніж англосакси, ввела проти нас санкції. Вона заборонила польоти наших цивільних літаків через територію України. Вона захопила наші рухливі склади з мінеральними добривами. Вона 75 великовантажних машин разом з людьми заарештувала. Вона повелася по-бандитськи. Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили і розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія – наш союзник», – додав білоруський президент.

Лукашенко наголосив, що він підтримував і підтримуватиме Росію стільки, скільки їй це буде необхідно.

Нагадаємо, Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруський диктатор зазначив, що попередив про потребу Білорусі бути на переговорах, зокрема, очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Лукашенка, це «наша проблема» і він не хоче, щоб на перемовинах «розв'язували наші питання без нас».