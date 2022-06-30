  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Путін відповів на насмішки лідерів G7 щодо його голого торсу
рус
    Політика

    Путін відповів на насмішки лідерів G7 щодо його голого торсу

    Лідери G7 пригадали &laquo;мачо-фотосесію&raquo; Путіна - Путін відповів на насмішки лідерів G7 щодо його голого торсу
    Лідери G7 пригадали «мачо-фотосесію» Путіна
    фото з віжкритих джерел

    Путін сказав, що не знає, як лідери G7 «хотіли роздягнутися» на саміті

    Президент Росії Володимир Путін прокоментував слова лідерів країн G7, які напередодні на саміті висміяли диктатора за фото з голим торсом верхи на коні. Про це очільник Кремля сказав, відповідаючи на запитання журналістів після Каспійського саміту 29 червня, пишуть російські ЗМІ.

    Путін сказав, що не знає, як лідери G7 «хотіли роздягнутися» на саміті, але думає, що це було б огидне видовище.

    «Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися – до пояса або нижче пояса. Думаю, що було б огидне видовище в будь-якому разі», – сказав російський президент.

    Нагадаємо, перед переговорами на саміті G7 світові лідери посміялися над президентом РФ Володимиром Путіним, пригадавши його фотосесію з голим торсом на коні в 2009 році.

    До слова, країни-учасниці «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це йдеться в проєкті підсумкової заяви саміту G7.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін відповів на насмішки лідерів G7 щодо його голого торсу