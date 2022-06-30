Путін відповів на насмішки лідерів G7 щодо його голого торсу

Путін сказав, що не знає, як лідери G7 «хотіли роздягнутися» на саміті

Президент Росії Володимир Путін прокоментував слова лідерів країн G7, які напередодні на саміті висміяли диктатора за фото з голим торсом верхи на коні. Про це очільник Кремля сказав, відповідаючи на запитання журналістів після Каспійського саміту 29 червня, пишуть російські ЗМІ.

Путін сказав, що не знає, як лідери G7 «хотіли роздягнутися» на саміті, але думає, що це було б огидне видовище.

«Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися – до пояса або нижче пояса. Думаю, що було б огидне видовище в будь-якому разі», – сказав російський президент.

Нагадаємо, перед переговорами на саміті G7 світові лідери посміялися над президентом РФ Володимиром Путіним, пригадавши його фотосесію з голим торсом на коні в 2009 році.

До слова, країни-учасниці «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це йдеться в проєкті підсумкової заяви саміту G7.