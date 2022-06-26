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    Політика

    «На коні з голим торсом». Лідери G7 посміялися з Путіна (відео)

    Лідери G7 на саміті в Німеччині &nbsp; - «На коні з голим торсом». Лідери G7 посміялися з Путіна (відео)
    Лідери G7 на саміті в Німеччині  

    Лідери G7 пригадали «мачо-фотосесію» Путіна

    Перед переговорами на саміті G7 світові лідери посміялися над президентом РФ Володимиром Путіним, пригадавши його фотосесію з голим торсом на коні в 2009 році. Свідками цього стали журналісти, які зняли на відео жарти лідерів G7.

    Так, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, сідаючи за стіл, запитав поради у оточуючих його колег, що йому робити з піджаком. «Залишаємо піджаки? Знімаємо піджаки?» - звернувся він до колег.

    Прем'єр Канади Джастін Трюдо відповів, що краще дочекатися офіційної спільної фотографії, а потім уже знімати піджаки.

    Джонсон на це зауважив: «Але ж ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна».

    На це Трюдо, натякаючи на відому фотосесію Путіна, запропонував: «Тоді треба влаштувати демонстрацію голих торсів під час верхової їзди».

    Фотосесія Путіна 2009 року
    Фотосесія Путіна 2009 року

    Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що «верхова їзда – найкраще».

    Нагадаємо, країни-учасниці «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це йдеться в проєкті підсумкової заяви саміту G7.

    Теги: росія окупанти війна Велика сімка Україна окупація #stoprussia
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    «На коні з голим торсом». Лідери G7 посміялися з Путіна (відео)