«На коні з голим торсом». Лідери G7 посміялися з Путіна (відео)

Лідери G7 пригадали «мачо-фотосесію» Путіна

Перед переговорами на саміті G7 світові лідери посміялися над президентом РФ Володимиром Путіним, пригадавши його фотосесію з голим торсом на коні в 2009 році. Свідками цього стали журналісти, які зняли на відео жарти лідерів G7.

Так, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, сідаючи за стіл, запитав поради у оточуючих його колег, що йому робити з піджаком. «Залишаємо піджаки? Знімаємо піджаки?» - звернувся він до колег.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо відповів, що краще дочекатися офіційної спільної фотографії, а потім уже знімати піджаки.

Джонсон на це зауважив: «Але ж ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна».

На це Трюдо, натякаючи на відому фотосесію Путіна, запропонував: «Тоді треба влаштувати демонстрацію голих торсів під час верхової їзди».

Фотосесія Путіна 2009 року

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що «верхова їзда – найкраще».

Нагадаємо, країни-учасниці «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це йдеться в проєкті підсумкової заяви саміту G7.