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    Країни G7 обіцяють Україні безстрокову підтримку – Bloomberg

    Країни G7 обіцяють Україні безстрокову підтримку – Bloomberg
    фото: twitter.com/BorisJohnson

    Йдеться про різні види допомоги

    Країни-учасниці «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg.

    Видання з посиланням на проєкт підсумкової заяви саміту G7 в Баварії зазначає, що мова йде про різні види допомоги.

    «Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в тексті проєкту заяви.

    Bloomberg підкреслює, що це формулювання важливе, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина і Франція раніше натякали на можливість переговорів про припинення вогню в Україні.

    Нагадаємо, Шольц послав чіткий сигнал Путіну напередодні саміту G7. Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.

    Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка. Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

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    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина НАТО війна Франція Україна окупація #stoprussia
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    Країни G7 обіцяють Україні безстрокову підтримку – Bloomberg