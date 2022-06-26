Країни G7 обіцяють Україні безстрокову підтримку – Bloomberg
Йдеться про різні види допомоги
Країни-учасниці «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg.
Видання з посиланням на проєкт підсумкової заяви саміту G7 в Баварії зазначає, що мова йде про різні види допомоги.
«Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в тексті проєкту заяви.
Bloomberg підкреслює, що це формулювання важливе, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина і Франція раніше натякали на можливість переговорів про припинення вогню в Україні.
Нагадаємо, Шольц послав чіткий сигнал Путіну напередодні саміту G7. Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.
Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка. Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.