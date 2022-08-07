Радбез ООН збирається на закрите засідання: у чому причина

Рада безпеки ООН обговорить чергову хвилю війни між Ізраїлем та палестинськими терористами

Низка країн вирішила обговорити загострення на Близькому Сході

У понеділок, 8 серпня, Рада безпеки ООН проведе закрите засідання. Причиною є ізраїльсько-палестинський конфлікт, який в останні дні загострився. Про це повідомляє видання DW.

За інформацією джерел агенції dpa у дипломатичних колах, скликати засідання Радбезу ООН у закритому режимі вимагали кілька країн. Йдеться, зокрема, про Ірландію, Китай, Норвегію, Об’єднані Арабські Емірати та Францію.

Сполучені Штати Америки закликали обидві сторони конфлікту уникати подальшої ескалації. Разом з тим, офіційний Вашингтон зазначив, що повністю підтримує право ізраїльтян на самооборону.

ООН же вимагає негайно припинити бойові дії, «щоб уникнути нових смертей і поранень мирних жителів у Газі та Ізраїлі. Усі сторони повинні дотримуватись принципів міжнародного гуманітарного права, у тому числі принципів відмінності, пропорційності та обережності»

Нагадаємо, 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Уночі, 6 серпня, палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет.

Сьогодні ж Ізраїль повідомив про повну ліквідацію військового керівництва «Ісламського джихаду».