Армія Ізраїлю завдала удару по Сектору Газа

Ліквідовано одного із лідерів організації «Ісламський Джихад»

Сьогодні вдень, 5 серпня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала кілька цілей у Секторі Газа. Операція називається «Алот а-Шахар». Про це повідомило міноборони країни.

«ЦАХАЛ зараз атакує Сектор Газа. Детальніше буде», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Ізраїль розгортає протиповітряну оборону «Залізний купол» по всій країні через підвищену загрозу ракетного обстрілу.

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«Голос Ізраїлю» повідомляє, що ліквідовано одного із лідерів терористичної організації «Ісламський Джихад» у Газі.

Вчора Ізраїль закрив пункти перетину кордону з Газою для товарів та людей, посилаючись на побоювання репресій після арешту двох високопосадовців палестинського «Ісламського джихаду» на окупованому Західному березі.

Військові також запровадили обмеження щодо пересування в ізраїльських громадах, прилеглих до Сектору Газа. Вжиті цього тижня заходи також не дозволять мешканцям Гази залишити територію.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю рано вранці 22 липня завдала ракетного удару та зруйнувала іранське підприємство зі збирання безпілотних літальних апаратів у передмістях Дамаску.