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Ізраїль повідомив про ліквідацію військового керівництва «Ісламського джихаду»

Альона Боженко
glavcom.ua
Ізраїль повідомив про ліквідацію військового керівництва «Ісламського джихаду»
Ізраїль завдала успішного удару по об'єктах «Ісламського джихаду»
фото із відкритих джерел

Ізраїль проводить операцію «Світанок»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала успішного удару по об'єктах радикального палестинського угруповання «Ісламський джихад» в секторі Гази і «нейтралізувала» високопоставлене військове керівництво угруповання. Про це повідомив навів начальник оперативного управління ізраїльської армії, генерал-майор Одед Басіок, передає DW.

За даними ізраїльських військових, у суботу було ліквідовано Халеда Мансура — командира угруповання на півдні сектора Гази.

Зазначимо, Ізраїль проводить операцію «Світанок». Конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували лідера «Ісламського джихаду» на західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції «Світанок» і завдав повітряних ударів по цілях в секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, удари ЦАХАЛа зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

В армії Ізраїлю заявили, що повітряна операція в секторі Гази триватиме тиждень. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав наказ про призов до 25 тисяч резервістів для «оперативних цілей».

У відповідь Палестинський ісламський джихад (PIJ) випустив по країні 350 ракет. 162 із них перехопила система ППО Залізний купол. Ще сотня ракет впали у секторі Газа, понад 30 у Середземному морі. Також повідомляється, що дві ракети впали поблизу Тель-Авіва.

Нагадаємо, учора, 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Уночі, 6 серпня, палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет.

Теги: Сектор Гази тероризм Палестина Ізраїль

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