Ізраїль повідомив про ліквідацію військового керівництва «Ісламського джихаду»

Ізраїль проводить операцію «Світанок»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала успішного удару по об'єктах радикального палестинського угруповання «Ісламський джихад» в секторі Гази і «нейтралізувала» високопоставлене військове керівництво угруповання. Про це повідомив навів начальник оперативного управління ізраїльської армії, генерал-майор Одед Басіок, передає DW.

За даними ізраїльських військових, у суботу було ліквідовано Халеда Мансура — командира угруповання на півдні сектора Гази.

Зазначимо, Ізраїль проводить операцію «Світанок». Конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували лідера «Ісламського джихаду» на західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції «Світанок» і завдав повітряних ударів по цілях в секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, удари ЦАХАЛа зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

В армії Ізраїлю заявили, що повітряна операція в секторі Гази триватиме тиждень. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав наказ про призов до 25 тисяч резервістів для «оперативних цілей».

У відповідь Палестинський ісламський джихад (PIJ) випустив по країні 350 ракет. 162 із них перехопила система ППО Залізний купол. Ще сотня ракет впали у секторі Газа, понад 30 у Середземному морі. Також повідомляється, що дві ракети впали поблизу Тель-Авіва.

Нагадаємо, учора, 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Уночі, 6 серпня, палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет.