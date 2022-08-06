Стрілянина між Ізраїлем та Палестиною: пишуть про загиблих та поранених

Ізраїль пережив масований обстріл з сектору Газа

Уночі палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет. Про це повідомляє Times of Israel.

На цей момент відомо про одну ракету, яка не була збита ізраїльською протиповітряною системою «Залізний купол», а долетіла до мети. Вона упала в районі міста Ешколь, біля корівника. Внаслідок падіння ракети одна людина отримала легкі поранення.

У свою чергу, Ізраїль завдав удару по об’єктах «Ісламського джихаду» на території сектору Газу Палестинської автономії. Офіційно ці авіаудари ізраїльська сторона не коментує, але палестинські ЗМІ пишуть про двох загиблих і кількох поранених – в районі самого міста Газа та на півдні сектору, біля населеного пункту Хан-Юніс.

Нагадаємо, учора, 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Також стало відомо, що Ізраїль відкрив бомбосховища та планує мобілізувати 25 тис. резервістів.