Ізраїль планує мобілізувати 25 тис. резервістів

Міністр оборони Бенні Ганц схвалив мобілізацію 25 тис. резервістів, якщо це буде потрібно

Країна відкрила бомбосховища

Глава міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц затвердив указ про призов 25 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє ізраїльське видання Newsru.co.il.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що йдеться про першу частину призову, про який просили у генштабі армії Ізраїлю (ЦАХАЛу). Також через загрозу ракетних ударів із сектора Газа по центральному Ізраїлю, влада країни відкрила бомбосховища і внесла зміни в роботу аеропорту імені Бен-Гуріона.

Мешканці Рамат-Гана, Кфар-Саби, Раанани та Рамат а-Шарона отримали повідомлення від муніципалітетів цих міст про відкриття бомбосховищ. Мерія Тель-Авіва-Яффо також заявила, що відкрила кілька муніципальних бомбосховищ, але готова розпорядитися про відкриття всіх у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 5 серпня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала кілька цілей у Секторі Газа. Операція називається «Алот а-Шахар» («Світанок»).

Відомо, що Ізраїль розгортає протиповітряну оборону «Залізний купол» по всій країні через підвищену загрозу ракетного обстрілу.