Більше, ніж за 10 років в Афганістані: Залужний повідомив, скільки РФ втратила літаків

Залужний: «Ця війна є ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації»

ЗСУ знешкодили 278 літаків РФ

ЗСУ За час повномасштабно вторгнення Росії на територію України захисники знищили удвічі більше рашистських літаків, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!» – написав головнокомандувач.

Як повідомлялося, Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили 74000 окупантів. За минулу добу було ліквідовано 730 осіб та 20 танків.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.