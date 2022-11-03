Україна має всі можливості для звільнення Херсона – глава Пентагона (відео)

Більш важливим є впевненість самих українців у те, що вони мають всі можливості для звільнення власних територій

Сполучені Штати не сумніваються, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон. Про це заявив у четвер під час пресконференції в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін.

«Що стосується питання, чи можуть українці взяти території, які залишаються (під контролем окупантів – Ред.) на західному березі Дніпра в Херсоні, я звісно вважаю, що вони мають можливості для того, щоби зробити це», – наголосив міністр оборони США.

Однак більш важливим, за його словами, є впевненість самих українців у те, що вони мають всі можливості для звільнення власних територій.

«Ми бачили, як вони реалізовували дуже методичні й ефективні зусилля, щоби повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони продовжать свій натиск, поки не закріпляться на територіях на західному березі річки», – зауважив міністр оборони США.

Відзначимо, окупанти вже зрозуміли, що не зможуть втримати окупований Херсон. Наразі є інформація, що російське військове командування доводить до Кремля безперспективність утримання Херсона, але там не можуть погодитися на відступ.

До слова, у мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації.