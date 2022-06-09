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  4. Родич Кадирова назвав дату завершення війни (відео)
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    Політика

    Родич Кадирова назвав дату завершення війни (відео)

    Родич Кадирова назвав дату завершення війни (відео)

    Двоюрідний брат очільника Чечні побачив передумови для завершення «військової спецоперації»

    Російська війна в Україні може завершитися до кінця поточного року. Про це двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов заявив у коментарі кремлівському виданню РІА «Новості».

    Відповідаючи на питання журналістки про можливе завершення російсько-української війни ще 2022 року, депутат Держдуми Делімханов зазначив: «Сподіваємося. Я думаю, що більше тривати не буде».

    Адам Делімханов, який брав участь у вторгненні російських військ, зокрема, за інформацією британської розвідки був польовим командиром чеченців у битві за Маріуполь, запевнив, що є усі передумови для завершення війни до 2023 року.

    Але, додав окупант, поки що рано говорити про завершення війни, бо в Україні досі керує «режим на чолі із Зеленським».

    Нагадаємо, кілька днів тому схожі терміни завершення російсько-української війни назвав і міністр оборони України Олексій Резніков.

    Виступаючи на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022, Резніков заявив, що передбачити, коли завершиться війна з Росією неможливо, але, за його оптимістичними прогнозами, це може статися до кінця поточного року.

    На початку ж травня Головне управління розвідки Міноборони України дізналося, що в російській армії поширюється інформація, нібито бойові дії в Україні можуть тривати до вересня цього року.

    Теги: росія війна Чечня Рамзан Кадиров Україна
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    Родич Кадирова назвав дату завершення війни (відео)