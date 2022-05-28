Швидко нічого не завершиться. Ця війна на місяці і, цілком можливо, на роки
Давайте згадаємо, що ще два місяці тому московська орда стояла під Києвом. І у битві за Київ ми перемогл
Той факт, що війна переходить у затяжну стадію – було зрозуміло вже десь у середині березня. Ще до втечі московитів з-під Києва, Чернігова та Сум.
Але одна справа зрозуміти розумом, а зовсім інша – на емоційному рівні.
Швидко нічого не завершиться. Це війна на місяці і цілком можливо на роки. Все життя, яке було до – вже ніколи не повернеться. Прийняти цю реальність складно.
Зараз панує важка емоція. Новини з фронтів складні, втрати болючі, перспективи не очевидні.
АЛЕ.
Давайте згадаємо, що ще два місяці тому московська орда стояла під Києвом. І у битві за Київ ми перемогли.
Давайте згадаємо, що московський план «втарого етапа спецопєрації» полягав у повному оточенні усього донбаського угрупування ЗСУ і відрізання цілого Сходу України, аж по Дніпро. І цей план повністю провалився.
Згадаймо про те, що згідно заяв ворога, у нас вже три місяці «немає авіації та ППО», але насправді є і те, і інше.
Згадаймо, що поставки західної зброї на початку широкої війни були геть не очевидним і вирішеним питанням, а зараз ці поставки таки стабільно йдуть, і буде ще більше, на десятки мільярдів доларів.
Погана новина в тому, що ми лише на початку шляху. Хороша новина в тому, що об’єктивно ми зараз в такій ситуації, яку будь-яка західна розвідка 23 лютого назвала б супер-оптимістичним сценарієм для України на 93 день широкої війни. Бо всі вони давали нам тиждень максимум.
Хороша новина в тому, що в нас є шлях і ми ним йдемо. Просто він буде довгим.
Джерело: блог Андрія Іллєнка