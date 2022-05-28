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рус
    Думки вголос

    Швидко нічого не завершиться. Ця війна на місяці і, цілком можливо, на роки

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У нас є шлях і ми ним йдемо. Просто він буде довгим - Швидко нічого не завершиться. Ця війна на місяці і, цілком можливо, на роки
    У нас є шлях і ми ним йдемо. Просто він буде довгим

    Давайте згадаємо, що ще два місяці тому московська орда стояла під Києвом. І у битві за Київ ми перемогл

    Той факт, що війна переходить у затяжну стадію – було зрозуміло вже десь у середині березня. Ще до втечі московитів з-під Києва, Чернігова та Сум.

    Але одна справа зрозуміти розумом, а зовсім інша – на емоційному рівні.

    Швидко нічого не завершиться. Це війна на місяці і цілком можливо на роки. Все життя, яке було до – вже ніколи не повернеться. Прийняти цю реальність складно.

    Зараз панує важка емоція. Новини з фронтів складні, втрати болючі, перспективи не очевидні.

    АЛЕ.

    Давайте згадаємо, що ще два місяці тому московська орда стояла під Києвом. І у битві за Київ ми перемогли.

    Давайте згадаємо, що московський план «втарого етапа спецопєрації» полягав у повному оточенні усього донбаського угрупування ЗСУ і відрізання цілого Сходу України, аж по Дніпро. І цей план повністю провалився.

    Згадаймо про те, що згідно заяв ворога, у нас вже три місяці «немає авіації та ППО», але насправді є і те, і інше.

    Згадаймо, що поставки західної зброї на початку широкої війни були геть не очевидним і вирішеним питанням, а зараз ці поставки таки стабільно йдуть, і буде ще більше, на десятки мільярдів доларів.

    Погана новина в тому, що ми лише на початку шляху. Хороша новина в тому, що об’єктивно ми зараз в такій ситуації, яку будь-яка західна розвідка 23 лютого назвала б супер-оптимістичним сценарієм для України на 93 день широкої війни. Бо всі вони давали нам тиждень максимум.

    Хороша новина в тому, що в нас є шлях і ми ним йдемо. Просто він буде довгим.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Швидко нічого не завершиться. Ця війна на місяці і, цілком можливо, на роки