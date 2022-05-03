Путінська армія говорить про новий термін закінчення війни. Дані розвідки

Термін війни визначено до вересня 2022 року

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в російській армії поширюється інформація, нібито бойові дії в Україні можуть тривати до вересня цього року.

«Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої «спеціальної воєнної операції» визначено до вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, за даними українських розвідників, Російська Федерація готується владарювати на окупованих українських землях. Так, РФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір.

Також стало відомо що Збройні сили Російської Федерації втрачають цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення. Про це йдеться в листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови уряду РФ Михайла Мішустіна.