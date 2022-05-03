  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Путінська армія говорить про новий термін закінчення війни. Дані розвідки

    Путінська армія говорить про новий термін закінчення війни. Дані розвідки
    фото з відкритих джерел

    Термін війни визначено до вересня 2022 року

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в російській армії поширюється інформація, нібито бойові дії в Україні можуть тривати до вересня цього року.

    «Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої «спеціальної воєнної операції» визначено до вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

    Тим часом, за даними українських розвідників, Російська Федерація готується владарювати на окупованих українських землях. Так, РФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір.

    Також стало відомо що Збройні сили Російської Федерації втрачають цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення. Про це йдеться в листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

    Читайте також: Є усього два варіанти, як закінчиться війна, – головний військовий розвідник України
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путінська армія говорить про новий термін закінчення війни. Дані розвідки