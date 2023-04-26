«Росія опинилася в лапах якихось муд*л»: у мережу потрапила розмова бізнесменів РФ

Російські бізнесмени нарікають на дії Кремля і пророкують РФ пекло

Проєкт «Настоящее Время» опублікував нібито запис розмови між російським мільярдером Романом Троценком та бізнесменом Миколою Матушевським. Діалог між, ймовірно, Троценком і Матушевським відбувся на початку січня 2023 року, а у мережі запис 40-хвилинної телефонної розмови з’явився 17 квітня.

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У першій частині розмови двоє чоловіків – вони називають один одного Коля та Рома – обговорюють відпочинок на Балі. Потім приятелі довго обговорюють переїзд і дітей, інфраструктуру на Балі та особисті справи, але зрештою розмова переходить до обговорення війни та ситуації у Росії.

«На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось муділ. Які сповідують якісь дивні композиції XIX століття. Це нічим хорошим не може закінчитися , це закінчиться пеклом. Люди вбиватимуть один одного на вулицях Москви», – втомлено каже Рома, поки Коля з ним погоджується і намагається перевести бесіду на здорове харчування та вегетаріанство. Але розмова швидко повертається до політики. Коля розповідає, що подивився нещодавно ролик із нарізкою новорічних привітань президентів, «починаючи з Єльцина... до останнього, коли цей придурок не на тлі ялинки, як завжди, а військових».

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«Як може жити та розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок та утримання влади однією групою людей?» - запитує співрозмовника Роман. «Жодної ж концепції «далі» немає. Вони помруть у якийсь момент і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля», – продовжує чоловік з голосом, який приписується Троценку. Микола тільки зітхає, а Рома й далі нарікає – не до всіх росіян дійшло, що відбувається.

«Настоящее время» зазначає, що офіційно справжність цього аудіозапису ніким не підтверджена і говорити про те, що голоси чоловіків належать саме Троценку та Матушевському, з відносною впевненістю можна було б лише внаслідок професійної аудіоекспертизи.