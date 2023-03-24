Міністерка юстиції Литви анонсувала нові ордери на арешт Путіна

Не всі ордери на арешт оприлюднюються через ризики вистежити жертв та завдати шкоди дітям чи іншим потерпілим

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з примусовою депортацією та незаконним переміщенням дітей, оскільки всі необхідні матеріали щодо цього злочину зібрані. Але будуть й інші ордери на арешт російського диктатора. Про це заявила міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська, пише Delfi.

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«Я впевнена, що матеріал, який є в наявності і дозволяє скласти та видати ордер на арешт, був оцінений. Інакше кажучи, немає ланок, яких бракує для визначення конкретних наслідків від депортації дітей до того факту, що за це несе відповідальність дуже конкретна людина – Путін», – розповіла Добровольська.

За її словами, об'єднана слідча група прокурорів різних країн має зібрати достатньо доказів щодо численних злочинів, скоєних Путіним під час війни РФ проти України. Тому цей процес потребує часу.

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«Міжнародний кримінальний суд чи прокурор, та спільна об'єднана слідча група, у якій брали участь прокуратура Литви, прокуратура України, прокуратура Польщі чи інших країн, охоплює безліч епізодів, охоплює безліч злочинів, за якими потрібно зібрати докази. Тим паче, що кожного дня скоюються нові воєнні злочини. Щодня з'являються нові українці, які тікають від війни і дають свідчення про воєнні злочини. Цілком зрозуміло, що роботи, скільки буде кваліфіковано воєнних злочинів, яких, буде багато», – зазначила міністерка.

Вона впевнена, що ордерів на арешт буде більше, бо буде розкрито більше злочинів. «Я впевнена, що їх (ордерів на арешт) ми побачимо значно більше, злочинних діянь буде значно більше», – додала Добровольська.

Міністерка звернула увагу, що не всі ордери на арешт оприлюднюються через ризики вистежити жертв та завдати шкоди дітям чи іншим потерпілим. «Що дуже важливо, коли Міжнародний кримінальний суд видавав цей ордер, він зазначив, що не всі ордери на арешт оприлюднюються. Деякі ордери можуть бути завантажені тільки у відповідні системи, а не оприлюднюватися для ЗМІ, щоб не було можливості простежити ланцюжок між жертвами або ж заподіяти шкоду постраждалим особам», – додала міністерка.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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