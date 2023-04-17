«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт

Кожному з оточення Путіна прийшов чіткий меседж про те, що він є співучасником злочину

Колишній спічрайтер російського диктатора Володимира Путіна, політолог Аббас Галлямов розповів про безвихідь, у якій опинилося оточення президента РФ після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

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«Вони всі шоковані після цього. Цей ордер на арешт справив дуже сильне, дуже негативне, бентежне враження на оточення Путіна. Вони й до цього, від початку війни, ті, хто розумніші, розуміли, що треба подалі триматися, якось відповзати, що просто так це не минеться. А тепер уже офіційно повідомлено: вони всі офіційно одержали по суті документ», – сказав Галлямов в інтерв'ю Radio NV.

Політтехнолог заявив, що кожному з оточення Путіна прийшов чіткий меседж про те, що він не просто виконує наказ російського диктатора, а є співучасником злочину.

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«Ми підозрюємо твого начальника у злочині, офіційно про це оголосили. І якщо ти після цього продовжуєш на нього працювати і виконувати його доручення, то ти хто? Ти співучасник злочину, по суті член банди. Ви разом – організована злочинна група, яка називається державою. Відповідно, гуртом і підете всі», – описав він суть цього меседжу.

Галлямов запевнив, що у представників оточення Путіна через це «моторошна депресія»

«Хто може відповзає вбік. Але можливості відповзти, вони дуже обмежені. Вони всі бояться, розуміють, що це можна вважати за зраду. І Путін, який істерить у такій ситуації, точно не змилосердиться. У них знаєте як? І труси Новачком змастити можуть, і з вікна можеш випасти. Тож страх є, страх паралізує. Вони зараз розгублені та не знають, що робити. Немає стратегії виживання зараз у них», – вважає політтехнолог.

Раніше Галлямов повідомив, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту на тлі продовження війни в Україні.

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Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.