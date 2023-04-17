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«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна
колаж: 24tv.ua

Кожному з оточення Путіна прийшов чіткий меседж про те, що він є співучасником злочину

Колишній спічрайтер російського диктатора Володимира Путіна, політолог Аббас Галлямов розповів про безвихідь, у якій опинилося оточення президента РФ після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

«Вони всі шоковані після цього. Цей ордер на арешт справив дуже сильне, дуже негативне, бентежне враження на оточення Путіна. Вони й до цього, від початку війни, ті, хто розумніші, розуміли, що треба подалі триматися, якось відповзати, що просто так це не минеться. А тепер уже офіційно повідомлено: вони всі офіційно одержали по суті документ», – сказав Галлямов в інтерв'ю Radio NV.

Політтехнолог заявив, що кожному з оточення Путіна прийшов чіткий меседж про те, що він не просто виконує наказ російського диктатора, а є співучасником злочину.

«Ми підозрюємо твого начальника у злочині, офіційно про це оголосили. І якщо ти після цього продовжуєш на нього працювати і виконувати його доручення, то ти хто? Ти співучасник злочину, по суті член банди. Ви разом – організована злочинна група, яка називається державою. Відповідно, гуртом і підете всі», – описав він суть цього меседжу.

Галлямов запевнив, що у представників оточення Путіна через це «моторошна депресія»

«Хто може відповзає вбік. Але можливості відповзти, вони дуже обмежені. Вони всі бояться, розуміють, що це можна вважати за зраду. І Путін, який істерить у такій ситуації, точно не змилосердиться. У них знаєте як? І труси Новачком змастити можуть, і з вікна можеш випасти. Тож страх є, страх паралізує. Вони зараз розгублені та не знають, що робити. Немає стратегії виживання зараз у них», – вважає політтехнолог.

Раніше Галлямов повідомив, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту на тлі продовження війни в Україні. 

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Теги: Міжнародний кримінальний суд путін арешт війна росія

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