Ордер на арешт Путіна. Кремль відверто погрожує Вірменії

У Москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревану щодо приєднання до Римського статуту МКС

Кремлівська влада відверто незадоволена рішенням Вірменії підтримати ордер на арешту Путіна. У відповідь МЗС країни-агрессорки посипало погрозами в бік вірменської влади та попередило про наслідки. Про це пишуть російські з посиланням на джерела.

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Як зазначається у повідомленні, російське МЗС назвало «абсолютно неприйнятними» плани Вірменії приєднатися до Римського статуту – і попередило про «вкрай негативні» наслідки

«У Москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревану щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі недавніх незаконних та юридично нікчемних «ордерів» МКС щодо російського керівництва», – сказав співрозмовник російським журналістам.

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Джерело також відзначило, що Єреван попереджений «про вкрай негативні» наслідки для двосторонніх відносин у разі приєднання до Римського статуту.

Нагадаємо, Конституційний суд Вірменії визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, підписаному 17 липня 1998 року, такими, що відповідають Конституції Республіки Вірменія і таким чином підтримав ордер на арешт російського диктатора Володмира Путніа, який видав МКС. Це означає, що влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, щодо яких Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт.

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.