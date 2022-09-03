Росія влаштувала провокацію у центрі Праги (фото)

На одній із центральних площ чеської столиці зібралися 70 тисяч людей

Прихильники поновлення відносин із Росією влаштували величезний мітинг у Празі. На Вацлаваку, тобто площі святого Вацлава, одному з найбільших міських майданів у світі, зібралися 70 тисяч людей. Вони протестували проти політики влади та підтримки України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив викладач соціологічного факультету Харківського національного університету Ігор Соломадін.

«За воїнський нейтралітет Чеської республіки». Зняти санкції з Росії, перестати поставляти зброю Україні. «Фіалова влада – не чеська влада, то є українська влада, брюссельська влада. А нам потрібна чеська влада!», – такі слова було чутно у виступі представниці партії «Триколор». Були також люди з лозунгами проти Європейської унії. Їм потрібен дешевий газ», – написав Ігор Соломадін.

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Водночас науковець зауважує, на сходах історичного музею зібрались ті, хто підтримує Україну.

«На балконі кафе Академкниги підняли український прапор. Навіть в самому центрі натовпу, коли ми вибирались з Вацлаваку, були люди, котрі, побачивши мій український значок з кольорами нашого прапору, казали, що вони нас підтримують. На цей мітинг зібралась купа проросійських партій та організацій. Боротьба між демократією та авторитаризмом продовжується на майданах європейських міст», – підсумував Соломадін.

Раніше міський суд Праги визнав банкрутом Sberbank CZ, який є чеською дочкою російського Сбербанку.