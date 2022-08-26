Суд Чехії визнав дочірню компанію російського Сбербанку банкрутом

За банком у липні рахувались прострочені зобов'язання на суму понад 61 млрд крон

Суд розпорядився провести 6 жовтня повторне слухання щодо поданих кредиторами позовів

Міський суд Праги визнав банкрутом Sberbank CZ, який є чеською дочкою російського Сбербанку. Про це повідомляє Radio Prague.

В кінці липня Празький міський суд відкрив провадження у справі про неспроможність Sberbank CZ. На той момент за банком рахувались прострочені зобов'язання на суму понад 61 млрд крон.

Додаткові слухання відбудуться у жовтні, коли будуть розглядати подані кредиторами позови та відбудуться збори. Після ухвалення рішення про банкрутство, активи виставляють на продаж. Отримані від нього кошти розподіляються між його кредиторами.

Чеський нацбанк на початку травня відкликав банківську ліцензію у Sberbank CZ. Причиною цього стало погіршення ситуації дочірньої компанії Сбербанку через відтік депозитів після початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, сім керівників банків, які допомагають армії РФ, досі не під санкціями. Як повідомлялося, у травні керівництво найбільшої російської банківської структури, «Сбербанку», почало звільнятися. Зокрема, свої посади залишили відразу два заступники керівника правління банку.