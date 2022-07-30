Росія знову скаржиться на обстріл прикордонного села з боку України

Росіяни знову заявляють про обстріл прикордонних сіл з боку України

Цього разу постраждала електрична підстанція

Сьогодні, 30 липня, зранку нібито було обстріляне чергове село на Брянщині, біля кордону з Україною. Про це заявив у Telegram губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За словами Богомаза, село Ломаківка Стародубського муніципального округу було обстріляне з артилерії. Обстріл нібито відбувався з території України.

Губернатор Брянської області заявив, що внаслідок ранкового обстрілу в Ломаківці постраждали електрична підстанція та кілька домогосподарств. Про загиблих чи постраждалих очільник російського регіону не повідомив.

Нагадаємо, що Нагадаємо, що в останні тижні у Брянській області сталося кілька пожеж та вибухів, у яких росіяни незмінно звинувачували Україну.

Так, 11 червня на території Брянщини, у Клинцях, горіла військова частина.

Втім, місцеві МНСники визнали, що уламків снарядів на місці вибуху, що й спричинив пожежу, знайдено не було.

А 14 червня, коли вибухи знову сталися на території військової частини, а також біля житлового будинку, російські чиновники і пропагандисти звично назвали винуватцями Збройні сили України. Дехто із «очевидців» навіть «побачив» український гелікоптер в районі вибухів.

20 ж червня російська влада заявила про обстріл селища Суземка.