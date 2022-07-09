Брянська область: перед потягом спрацював вибуховий пристрій (відео)

Після інциденту поїзд скерували на техогляд

У Брянській області перед поїздом спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибух стався 9 липня вранці на перегоні Робчик –Піщанки за вісімдесят кілометрів від кордону. Пристрій спрацював прямо перед вантажним поїздом, що йшов із Гомеля до Брянська.

Вибух пошкодив шибки в кабіні машиніста, проте ніхто в результаті не постраждав. Після інциденту поїзд скерували на техогляд до міста Унеча під Брянськом.

Тим часом, Telegram-канал InformNapalm пише, що вибуховий пристрій був саморобним. «Партизани не сплять!», – ідеться у дописі.

Раніше влада Брянська вигадала пояснення резонансному огляду-конкурсу «на краще утримання захисних споруд цивільної оборони» (або, простіше кажучи, бомбосховищ). Оголошений ще 30 травня конкурс у світлі війни в Україні викликав серед брянських користувачів соцмереж занепокоєння.

У міськадміністрації наголосили, що придумали конкурс не самі, він проводиться щорічно протягом двох десятків років.

Тим часом Польща почала відновлювати та будувати бомбосховища.

Нагадаємо, що 25 квітня у Брянську загорілася нафтобаза.

Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.