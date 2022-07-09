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    Соціум

    Брянська область: перед потягом спрацював вибуховий пристрій (відео)

    Вибух пошкодив шибки в кабіні машиніста - Брянська область: перед потягом спрацював вибуховий пристрій (відео)
    Вибух пошкодив шибки в кабіні машиніста
    фото з відкритих джерел

    Після інциденту поїзд скерували на техогляд

    У Брянській області перед поїздом спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

    Вибух стався 9 липня вранці на перегоні Робчик –Піщанки за вісімдесят кілометрів від кордону. Пристрій спрацював прямо перед вантажним поїздом, що йшов із Гомеля до Брянська.

    Вибух пошкодив шибки в кабіні машиніста, проте ніхто в результаті не постраждав. Після інциденту поїзд скерували на техогляд до міста Унеча під Брянськом.

    Тим часом, Telegram-канал InformNapalm пише, що вибуховий пристрій був саморобним. «Партизани не сплять!», – ідеться у дописі.

    Раніше влада Брянська вигадала пояснення резонансному огляду-конкурсу «на краще утримання захисних споруд цивільної оборони» (або, простіше кажучи, бомбосховищ). Оголошений ще 30 травня конкурс у світлі війни в Україні викликав серед брянських користувачів соцмереж занепокоєння.

    У міськадміністрації наголосили, що придумали конкурс не самі, він проводиться щорічно протягом двох десятків років.

    Тим часом Польща почала відновлювати та будувати бомбосховища.

    Нагадаємо, що 25 квітня у Брянську загорілася нафтобаза.

    Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.

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    Теги: вибух росія окупанти війна конкурс бомбосховища Україна влада окупація техогляд #stoprussia
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    Брянська область: перед потягом спрацював вибуховий пристрій (відео)