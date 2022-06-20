Обстріл на Брянщині: Губернатор каже, що стріляли із західної зброї
Вранці 20 червня був обстріляний населений пункт у Брянській області
Російська влада заявила про обстріл селища Суземка у Брянській області. Про це написав у Telegram-каналі губернатор регіону Олександр Богомаз.
За словами Богомаза, внаслідок обстрілу була пошкоджена електромережа, тож частина селища залишилася без світла.
Пізніше очільник регіону заявив про одного постраждалого – працівника районних електромереж. У чоловіка нібито «легке осколкове поранення м’яких тканин».
За інформацією губернатора, постраждав унаслідок обстрілу один приватний будинок, у кількох багатоповерхівках були пошкоджені вікна.
Разом з тим, у коментарі для державного телеканалу «Росія 24» Богомаз уже заявив про 15 снарядів, які нібито прилетіли з української території.
До того ж, очільник Брянської області заявив, що усі ці снаряди нібито були 155-міліметрові, випущені із сучасної зброї, яку постачає для України Захід.
Нагадаємо, що в останні тижні у Брянській області сталося кілька пожеж та вибухів, у яких росіяни незмінно звинувачували Україну.
Так, 11 червня на території Брянщини, у Клинцях, горіла військова частина.
Втім, місцеві МНСники визнали, що уламків снарядів на місці вибуху, що й спричинив пожежу, знайдено не було.
А 14 червня, коли вибухи знову сталися на території військової частини, а також біля житлового будинку, російські чиновники і пропагандисти звично назвали винуватцями Збройні сили України. Дехто із «очевидців» навіть «побачив» український гелікоптер в районі вибухів.