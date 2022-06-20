Обстріл на Брянщині: Губернатор каже, що стріляли із західної зброї

15 західних снарядів, про які заявив губернатор Брянської області, не змогли зруйнувати невеличкий приватний будинок, який, за словами Олександра Богомаза, нібито обстріляли Збройні сили України

Вранці 20 червня був обстріляний населений пункт у Брянській області

Російська влада заявила про обстріл селища Суземка у Брянській області. Про це написав у Telegram-каналі губернатор регіону Олександр Богомаз.

За словами Богомаза, внаслідок обстрілу була пошкоджена електромережа, тож частина селища залишилася без світла.

Пізніше очільник регіону заявив про одного постраждалого – працівника районних електромереж. У чоловіка нібито «легке осколкове поранення м’яких тканин».

За інформацією губернатора, постраждав унаслідок обстрілу один приватний будинок, у кількох багатоповерхівках були пошкоджені вікна.

Разом з тим, у коментарі для державного телеканалу «Росія 24» Богомаз уже заявив про 15 снарядів, які нібито прилетіли з української території.

До того ж, очільник Брянської області заявив, що усі ці снаряди нібито були 155-міліметрові, випущені із сучасної зброї, яку постачає для України Захід.

Нагадаємо, що в останні тижні у Брянській області сталося кілька пожеж та вибухів, у яких росіяни незмінно звинувачували Україну.

Так, 11 червня на території Брянщини, у Клинцях, горіла військова частина.

Втім, місцеві МНСники визнали, що уламків снарядів на місці вибуху, що й спричинив пожежу, знайдено не було.

А 14 червня, коли вибухи знову сталися на території військової частини, а також біля житлового будинку, російські чиновники і пропагандисти звично назвали винуватцями Збройні сили України. Дехто із «очевидців» навіть «побачив» український гелікоптер в районі вибухів.