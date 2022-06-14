У Брянській області знову вибух: що горить цього разу (фото, відео)

Над містом Клинці, де кілька днів тому горіла військова частина, знову здійнялася хмара диму

У Брянській області Росії стався потужний вибух. За попередньою інформацією була обстріляна військова частина. Про це пише місцевий Telegram-канал «Подслушано Клинцы».

Очевидці, які прислали редакторам Telegram-каналу відео з наслідками вибуху, стверджують, що бачили гелікоптер за кілька секунд до вибухів.

Клинці, зазначимо, розташовані в 50 км від українського кордону.

В соцмережах та месенджерах з’явилися фотографії наслідків вибух.

За попередньою інформацією, снаряди зачепили частину військової бази, а також прилетіли у один із житлових будинків. Постраждала одна жінка, якій відірвало ногу.

Нагадаємо, що 11 червня в Клинцях горіла військова частина.

Тоді навіть місцеві МНСники визнали, що уламків снарядів на місці вибуху, що й спричинив пожежу, знайдено не було.