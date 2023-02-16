Дитячий омбудсмен похвалилась Путіну, як викрала дитину з України

Російський диктатор охоче видає гроші на «святі справи» дитячого омбудсмена

Під час обговорення плану допомоги дітям Донбасу з президентом Росії Володимиром Путіним дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова похизувалася, що всиновила 15-річного хлопця з Маріуполя.

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«Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але одне одного точно любимо», – сказала вона. На що Путін відповів, що це найголовніше.

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Львова-Бєлова повідомила російському диктатору, що нібито зросла кількість звернень щодо усиновлення дітей із так званих ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей.

Зазначимо, дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова винна у викраденні великої кількості українських дітей з Маріуполя. Вона вивезла понад 1300 дітей з тимчасово окупованого міста.

Нагадаємо, підрозділ факультету охорони здоров'я Єльського університету в рамках проекту Conflict Observatory випустив докладне розслідування, в якому стверджується, що на території Росії та в анексованому Криму існує мережа щонайменше 43 установ, в яких діти з України віком від чотирьох місяців до 17 років піддаються ідеологічній обробці.