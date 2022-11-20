ЗСУ назвали ймовірні плани росіян на найближчий час

Після низки поразок окупантам залишається лише на тактичному рівні здобувати якісь «перемоги»

Російські окупанти першочергово мають у своїх планах захопити Луганську та Донецьку області. Після чого окупанти можуть націлити на взяття всієї Запорізької області. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Речник пояснив, що після низки поразок окупантам залишається лише на тактичному рівні здобувати якісь «перемоги».

«Оскільки протягом усієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди було так зване «звільнення Донбасу», то зрозуміло, вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області. І, вийшовши на ці кордони, в їх планах можливо, далі вони б хотіли повністю захопити Запорізьку область, по їхніх законах це ж нібито «територія РФ», – припустив Череватий.

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Втім, за його словами, головним опонентом у цій суперечці є ЗСУ, які до цього зривали всі так звані «плани противника» і далі робитимуть це, а також докладуть зусилля для того, щоб у ворога більше не було таких намірів.

Попри всі амбіції ворога, як зазначив речник Східного угруповання військ, зараз у Луганській області російські війська зазнають поразок і більше обороняються ніж атакують.

Раніше Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни 2023 року. Про це заявив Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України. Гаврилов уточнив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.