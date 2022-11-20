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Росія в найближчі тижні залучить додаткові сили з Білорусі – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія в найближчі тижні залучить додаткові сили з Білорусі – висновок ISW
Мобілізовані підрозділи завершили навчання в Брестській області Білорусі
фото ілюстративне

РФ продовжить використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області

Російські загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців.

Експерти з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Аналітики припускають, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.

Представники американської розвідки заявили 19 листопада, що російські та іранські офіційні особи на початку листопада заключили угоду про виробництво іранських безпілотників на російській території.

Росія в найближчі тижні залучить додаткові сили з Білорусі – висновок ISW фото 1

Основні висновки аналітиків інституту:

  • Російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу з Херсонської області та мобілізованих військовослужбовців.
  • Представники розвідки США заявили, що на початку листопада російські та іранські чиновники завершили угоду про виробництво іранських безпілотників на території Росії.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції на лінії Сватово-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька, незважаючи на повідомлення про значні втрати в районі Бахмута.
  • Окупанти продовжували укріплювати райони навколо наземних ліній зв'язку на півдні України, борючись з частковою втратою можливості використання мосту через Керченську протоку.
  • Російські ЗМІ продовжували активно обговорювати майбутню другу хвилю мобілізації.
  • Кількість російських ув'язнених, як видається, скоротилася приблизно на 6,5% з січня 2022 року, ймовірно, через інтенсивне вербування у "групу Вагнера".
  • Російська влада працює над встановленням контролю над інформаційним простором на окупованих територіях та ідентифікацією українських партизанів.

Раніше повідомлялось, що рашисти втратили близько 40% артилерії на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 270-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Теги: наступ Білорусь мобілізація окупанти росія війна

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