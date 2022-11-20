Росія в найближчі тижні залучить додаткові сили з Білорусі – висновок ISW

РФ продовжить використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області

Російські загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців.

Експерти з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

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Аналітики припускають, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.

Представники американської розвідки заявили 19 листопада, що російські та іранські офіційні особи на початку листопада заключили угоду про виробництво іранських безпілотників на російській території.

Основні висновки аналітиків інституту:

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Російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу з Херсонської області та мобілізованих військовослужбовців.

Представники розвідки США заявили, що на початку листопада російські та іранські чиновники завершили угоду про виробництво іранських безпілотників на території Росії.

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До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.