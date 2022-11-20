Рашистський командир відбирає гроші від мобілізованих росіян – перехоплення ГУР (аудіо)

На війні проти України можна не дожити до зарплати

Мобілізований росіянин поскаржився товаришу на те, що його командир забирає у нього гроші та б'є своїх підлеглих. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Російський військовий скаржиться знайомому, що на війні проти України можна не дожити до зарплати. Це викликає у нього серйозний страх.

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«Бабки поняв, з пацанів по 50 тисяч, по 70 тисяч збивають. Потім лише з нулями залишаєшся, а потім відправляєшся на передову», – жаліється мобілізований окупант.

Також росіянин розповів про дуже суворі методи покарання за постійне пияцтво на фронті, а також на серйозні втрати. За його словами, з 16 осіб залишилось лише 5.

«Командири одразу звалили, втекли з позицій. Ну і хлопців почав бити, саме бити», – додав окупант.

Раніше повідомлялось, що окупанти накопичують війська на Луганщині.

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Нагадаємо, Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни.