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Рашистський командир відбирає гроші від мобілізованих росіян – перехоплення ГУР (аудіо)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашистський командир відбирає гроші від мобілізованих росіян – перехоплення ГУР (аудіо)
Росіян карають за постійне пияцтво на фронті
фото: focus.ua

На війні проти України можна не дожити до зарплати

Мобілізований росіянин поскаржився товаришу на те, що його командир забирає у нього гроші та б'є своїх підлеглих. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський військовий скаржиться знайомому, що на війні проти України можна не дожити до зарплати. Це викликає у нього серйозний страх.

«Бабки поняв, з пацанів по 50 тисяч, по 70 тисяч збивають. Потім лише з нулями залишаєшся, а потім відправляєшся на передову», – жаліється мобілізований окупант.

Також росіянин розповів про дуже суворі методи покарання за постійне пияцтво на фронті, а також на серйозні втрати. За його словами, з 16 осіб залишилось лише 5.

«Командири одразу звалили, втекли з позицій. Ну і хлопців почав бити, саме бити», – додав окупант.

Раніше повідомлялось, що окупанти накопичують війська на Луганщині.

Нагадаємо, Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни.

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Теги: росія окупанти зарплата війна

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