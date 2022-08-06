Російський пропагандист запропонував катувати мелітопольських учителів

Рашисти закликають створити у Мелітополі Гулаг для учителів, які не пішли на співпрацю із окупантами

Окупанти хочуть влаштувати на території Запорізької області локальний Гулаг

Росіяни вимагають катувати і убивати тих представників освітньої галузі України, які не пішли на співпрацю із окупаційною владою. Про це йшлося в ефірі радіо «Комсомольська правда».

Гість студії розповів про учителів Мелітопольського району, половина із яких відмовилися навчати дітей за російськими програмами. На це радіоведучий заявив, що цих освітян треба змусити з’їсти банківські картки, на які вони отримують українські зарплати, а також виселити цих людей із їхнього житла.

Також радіопропагандист заявив, що необхідно скористатися «досвідом незабвенного Нафталія Ароновича Френкеля» (засновника радянської системи концтаборів, відомої як «Гулаг» – ред.). «Чому б не влаштували невеличкий, локальний запорізький Гулаг для учителів, які поки що не навчилися любити нашу прекрасну батьківщину?» – підсумував розмову із гостем ведучий.

Крім того, пропагандист запропонував розстріляти очільника мелітопольського комунального підприємства «Чистота», який відмовився співпрацювати із окупантами і вивів з ладу усі електронні системи управління. Його ж сім’ю рашист теж закликав репресувати.

Нагадаємо, що станом на початок серпня у окупованому Мелітополі залишається приблизно 60 тис. людей. При цьому окупанти створюють перешкоди для виїзду жителів міста, аби використати їх як «живий щит» та забезпечити проведення псевдореферендуму.