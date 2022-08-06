Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський пропагандист запропонував катувати мелітопольських учителів

Володимир Миленко
glavcom.ua
Російський пропагандист запропонував катувати мелітопольських учителів
Рашисти закликають створити у Мелітополі Гулаг для учителів, які не пішли на співпрацю із окупантами
фото: Facebook «Ріа-Мелітополь»

Окупанти хочуть влаштувати на території Запорізької області локальний Гулаг

Росіяни вимагають катувати і убивати тих представників освітньої галузі України, які не пішли на співпрацю із окупаційною владою. Про це йшлося в ефірі радіо «Комсомольська правда».

Гість студії розповів про учителів Мелітопольського району, половина із яких відмовилися навчати дітей за російськими програмами. На це радіоведучий заявив, що цих освітян треба змусити з’їсти банківські картки, на які вони отримують українські зарплати, а також виселити цих людей із їхнього житла.

Також радіопропагандист заявив, що необхідно скористатися «досвідом незабвенного Нафталія Ароновича Френкеля» (засновника радянської системи концтаборів, відомої як «Гулаг» – ред.). «Чому б не влаштували невеличкий, локальний запорізький Гулаг для учителів, які поки що не навчилися любити нашу прекрасну батьківщину?» – підсумував розмову із гостем ведучий.

Крім того, пропагандист запропонував розстріляти очільника мелітопольського комунального підприємства «Чистота», який відмовився співпрацювати із окупантами і вивів з ладу усі електронні системи управління. Його ж сім’ю рашист теж закликав репресувати.

Нагадаємо, що станом на початок серпня у окупованому Мелітополі залишається приблизно 60 тис. людей. При цьому окупанти створюють перешкоди для виїзду жителів міста, аби використати їх як «живий щит» та забезпечити проведення псевдореферендуму.

Читайте також інтерв'ю: Мер окупованого Мелітополя про деокупацію, долю колаборантів та свій найгірший кошмар
Теги: Запорізька область окупація окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни замінували Мелітополь і погрожують підірвати місто у разі контрнаступу ЗСУ
Окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу – мер
25 липня, 21:15
Ексрегіонал Балицький зараз приставлений російськими кураторами керувати захопленою частиною Запорізької області
Мер Мелітополя прокоментував майбутнє гауляйтера Балицького
3 серпня, 13:45
Рашисти вводять перепустки для виїзду з Мелітополя
Рашисти вводять перепустки для виїзду з Мелітополя
30 липня, 17:44

Політика

Російський пропагандист запропонував катувати мелітопольських учителів
Російський пропагандист запропонував катувати мелітопольських учителів
Кремль бреше? Кадиров розповів свою версію розмови з Путіним
Кремль бреше? Кадиров розповів свою версію розмови з Путіним
Губернатор Курської області заявив про «диверсію» на аеродромі (відео)
Губернатор Курської області заявив про «диверсію» на аеродромі (відео)
Росія здала Азербайджану стратегічну висоту на території Карабаху (відео)
Росія здала Азербайджану стратегічну висоту на території Карабаху (відео)
Путін після Ердогана зустрівся з Кадировим: про що говорили
Путін після Ердогана зустрівся з Кадировим: про що говорили
Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік
Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
64K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
33K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
21K
Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті
11K
«Першим втік із міста». Мер Маріуполя Бойченко відповів на звинувачення
8995
Зустріч Путіна із Ердоганом. Що змусило диктатора нервувати (відео)

Новини

Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту