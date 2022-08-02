Мер Мелітополя розповів, як і чому окупанти не випускають із міста людей

У Мелітополі залишилося менше половини місцевих жителів

На сьогодні у окупованому Мелітополі залишається приблизно 60 тис. людей. При цьому окупанти створюють перешкоди для виїзду жителів міста, аби використати їх як «живий щит» та забезпечити проведення псевдореферендуму. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, з Мелітополя виїхало не менше 50% жителів.

«Коли працювали наші мобільні оператори, ми могли вираховувати показники за їхнім трафіком. На жаль, вже півтора місяці вони не працюють і ми розуміємо ситуацію за непрямими ознаками – споживання води, кількість вікон, що світяться… На сьогодні з Мелітополя виїхало десь 50-60% мешканців, тож залишилось близько 60 тис.» – зазначив він.

Мер окупованого міста також зазначив, що росіяни блокують можливість для виїзду мелітопольців із окупації. Він нагадав, що на виїзді з окупованої території Запорізької області стоїть черга із сотень автомобілів.

«Сьогодні єдина дорога, що сполучає окуповані та неокуповані території, проходить через місто Василівка. Через нього зараз виїжджають з Херсонської, Донецької, Луганської областей. Нашу область відвідувала віцепрем’єрка з питань окупованих територій Ірина Верещук і ми домовились зробити чергове звернення до Росії з проханням надати можливість автобусами забрати наших мешканців. Відповідь отримали наступну: за інформацією їхньої псевдовлади, охочих виїхати немає. Це реальний абсурд, бо на виїзд стоїть черга з 800 машин, але бажаючих виїхати нібито немає. За день вони випускають приблизно 100-120 машин, як їм заманеться», – сказав Федоров.

Міський голова Мелітополя також пояснив, у чому для сенс для окупантів утримувати на території нелояльне населення.

«Є два сенси. Василівка – це лінія ведення бойових дій. Тож коли вони тримають там чотири тисячі наших мешканців, які не можуть виїхати, наші Збройні сили не можуть активно вести бойові дії. По-друге, окупанти говорять про проведення якогось псевдореферендуму. Якщо на території залишиться третина населення, про який «референдум» може йти мова? Тому вони і не випускають людей», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники, починаючи з серпня, вимагатимуть у мелітопольців спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території. Зазначимо, що у Василівці в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій стоять понад 800 машин. При цьому автомобілі пропускають на підконтрольну Україні територію тільки вранці.

Також повідомлялося, що російські окупанти допускають відхід із Мелітополя, але погрожують знищити заміновану ними міську інфраструктуру.

Додамо, як заявив раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров, частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.