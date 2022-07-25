Окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу – мер

Російські окупанти в Мелітополі погрожують підірвати інфраструктуру міста

Російські окупанти допускають відхід із Мелітополя, але погрожують знищити заміновану ними міську інфраструктуру. Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти припускають, що будуть виходити з Мелітополя, а те, що вони припускають, це вже добре. Вони кажуть: «Якщо ми будемо з міста виходити, заміновано все, зруйновано буде все». І це точно не про забезпечення безпеки нашої інфраструктури», – заявив він.

Федоров зазначив, що окупанти розміщують свою військову техніку і військові об'єкти безпосередньо поблизу житлових багатоповерхових будинків, щоб українські військові не могли відповідати на обстріли.

«Це школа в центрі Мелітополя. Півтора тижні тому вони покинули заклад профтехосвіти – ПТУ № 24. Ми чітко знаємо, де усі їхні військові бази. Але загроза в іншому: вони усю свою військову техніку та військові обʼєкти залишають безпосередньо поблизу житлових багатоповерхових будинків. І це небезпека, бо вони стріляють, а наші війська не можуть відповідати дзеркально через загрози для цивільного населення», – пояснює Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч з 23 на 24 липня, близько 1:00, біля Мелітополя сталося кілька гучних вибухів. Вибухи сталися в районі залізничної станції Новобогданівка, що на північ від Мелітополя. Біля Новобогданівки була пошкоджена залізнична колія. Зазначимо, що підрив залізниці могли влаштувати українські військові для того, аби окупанти не змогли постачати техніку і зброю залізницею в район тимчасово захопленої Василівки.

Також повідомлялося, окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі.

Додамо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.