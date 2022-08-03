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Мер Мелітополя прокоментував майбутнє гауляйтера Балицького

Дар‘я Липська
Сьогодні, 13:45 glavcom.ua
Мер Мелітополя прокоментував майбутнє гауляйтера Балицького
Ексрегіонал Балицький зараз приставлений російськими кураторами керувати захопленою частиною Запорізької області
фото з відкритих джерел

Окупанти використовують колаборантів, а потім завжди їх позбавляються

Історія з підривом авто колаборантів з оточення Балицького була організованою акцією спецслужб самої РФ. На думку мера Мелітополя Івана Федорова, мета росіян зараз – прибрати самого Балицького. Про це очільник міста розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Подивіться, що сталося з тими, хто стояв на чолі «революції» у Криму. Там тільки Аксьонов (колишній бандит на прізвисько Гоблін, проросійський політик Сергій Аксьонов, який після окупації Криму очолив тамтешню «раду міністрів», – «Главком») залишився у керма. Цих людей використовують для того, аби показати що місцеве населення підтримує окупантів. А як тільки в них немає потреби, їх зачищають, бо вони володіють великою кількістю інформації», – розповів мер Мелітополя.

На думку Федорова у росіян вже нема потреби у Балицькому.

«Декілька тижнів тому вони почали привозити людей з Росії – якогось нового «керівника уряду». Тобто вже адміністративно Балицького нівелюють, медійно його стає значно менше», – зазначив Іван Федоров.

Очільник міста часто спілкується з представниками укарїнської поліції і Мелітополь у цьому плані – еталонне місто, бо тільки близько 10% поліцейських погодились на колаборацію.

«Вони (поліцейські – ред.) чітко розуміють, що якщо зараз підуть на співпрацю з Росією, то будуть зрадниками як для однієї сторони, так і для іншої. Бо ті, хто перейшов свого часу у Донецьку, Луганську та Криму на інший бік, де вони зараз? Їх точно будуть прибирати та зачищати», – каже мер.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Федоров розповів, як містяни виживають під окупацією, чинять спротив окупантам та чому звільнення Мелітополя критично важливе для звільнення всього українського півдня.

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Теги: окупація влада Мелітополь мер Іван Федоров окупанти

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