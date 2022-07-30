Рашисти вводять перепустки для виїзду з Мелітополя

Автомобілі пропускають на підконтрольну Україні територію тільки вранці

Російські загарбники, починаючи з серпня, вимагатимуть у мелітопольців спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«З учорашнього дня вони почали інформувати, що з понеділка для виїзду з території тимчасово окупованої в комендатурі потрібно буде брати якісь спеціальні перепустки. Вони намагаються ускладнити виїзд з території», – підкреслив Федоров.

Він зазначив, що у Василівці в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій стоять понад 800 машин. При цьому автомобілі пропускають на підконтрольну Україні територію тільки вранці.

«Також два дні тому вони почали робити копії паспортів всіх виїжджаючих людей», - додав мер.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти допускають відхід із Мелітополя, але погрожують знищити заміновану ними міську інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч з 23 на 24 липня, близько 1:00, біля Мелітополя сталося кілька гучних вибухів. Вибухи сталися в районі залізничної станції Новобогданівка, що на північ від Мелітополя. Біля Новобогданівки була пошкоджена залізнична колія. Зазначимо, що підрив залізниці могли влаштувати українські військові для того, аби окупанти не змогли постачати техніку і зброю залізницею в район тимчасово захопленої Василівки.

Також повідомлялося, окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі.