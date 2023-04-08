Російським урядовцям заборонено вільний виїзд за кордон

Через війну можливостей подорожувати у російських урядовців значно поменшало

Прем’єр Росії Михайло Мішустін фактично закрив кордони для своїх підлеглих. Про це повідомляє The Bell. Виїжджати за кордон високопосадовцям російського уряду тепер можна тільки у офіційних справах і з дозволу прем'єра. При цьому в адміністрації президента РФ таких жорстких правил немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У зв'язку з війною, розв’язаною Росією проти України, можливостей подорожувати у російських держслужбовців та співробітників держкомпаній значно поменшало. І справа не лише у санкціях Заходу, які були запроваджені проти багатьох. Наприклад, керівництво Центробанку ще минулого літа «наполегливо рекомендувало» його співробітникам утриматися від поїздок до «недружніх» країн до «особливого розпорядження». Але з того часу для деяких держслужбовців ситуація ще погіршала. Найсерйозніше до питання підійшли в уряді РФ, стверджують двоє джерел The Bell, знайомих із новими умовами роботи чиновників.

Віднедавна фактично все керівництво уряду, починаючи від міністрів, керівників апарату (і їхніх заступників) до начальників департаментів, можуть виїжджати за кордон лише окремими рішеннями і за погодженням з прем'єром і лише в рамках виробничої необхідності, кажуть співрозмовники The Bell.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому для співробітників Кремля таких суворих обмежень немає, стверджують обидва. Один із них пояснює різницю в обмеженнях для співробітників Кремля та уряду «особливою запопадливістю» Мішустіна. Втім, більшість кремлівських співробітників «навіть і не намагаються» кудись виїхати. Деякі співробітники Кремля протягом минулого року цілком спокійно їздили «нейтральними» країнами, а дозвіл на такий виїзд міг підписувати особисто голова кремлівської адміністрації Антон Вайно.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій проти РФ, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.