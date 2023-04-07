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Росіяни втратили інтерес до Криму – Кулеба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни втратили інтерес до Криму – Кулеба
фото: Ілля Варламов

Дмитро Кулеба: «Час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця»

Жителі країни-агресорки стали удвічі менше цікавитися відпочинком в окупованому Криму.  Вони вже розуміють, що час контролю з боку Москви над захопленою територією України добігає кінця. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС розповів про те, що згідно з даними пошукової системи Яндекс, росіяни втратили інтерес до відпочинку в захопленому Криму. На думку дипломата, ситуація свідчить про розуміння громадянами РФ втрати російськими окупантами контролю над Кримським півостровом.

«Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російського пошуковика Яндекс. У березні 2023 року запитів «відпочинок у Криму» було вдвічі менше (129 тис.), ніж у березні 2022 р. (261 тис.). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця», – написав Кулеба.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти, найімовірніше, самі підуть із тимчасово окупованого Криму після низки успішних дій українських військових на полі бою. 

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України. 

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Теги: розвідка окупанти міністр відпочинок Яндекс Дмитро Кулеба радник Михайло Подоляк втрати росіяни

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