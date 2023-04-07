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США ще на рік продовжили санкції проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США ще на рік продовжили санкції проти Росії
Режим надзвичайного стану продовжується через шкідливу закордонну діяльність уряду РФ.
фото з відкритих джерел

Джо Байден: «Я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду РФ»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій проти РФ, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Режим надзвичайного стану продовжується через шкідливу закордонну діяльність уряду РФ. Такої, як:

  • зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
  • участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
  • заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;
  • здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;
  • підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
  • порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав – продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.

«Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду РФ», – заявив Байден.

Нагадаємо, Литва закликала ввести нові санкції проти РФ через заяву про ядерну зброю

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Теги: економіка санкції надзвичайний стан Литва США Джозеф Байден

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