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Росія ігнорує міжнародні заклики про ядерне стримування: Пєсков зробив заяву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія ігнорує міжнародні заклики про ядерне стримування: Пєсков зробив заяву
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков
фото з відкритих джерел

Кремль уважно відстежує міжнародні новини, особливо слідкуючи за новинами про Україну 

Плани щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусії відповідають російській ядерній доктрині та не вимагають її перегляду. Про це заявив журналістам у п'ятницю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Пєсков також заявив, що російські загарбники уважно відстежують та враховують всю інформацію, зокрема заяву Блінкена про плани контрнаступу ЗСУ, та розкритикував пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка знищити всю ядерну зброю у світі. 

«Це вимагатиме консенсусу, але навряд чи у світі є потенціал для таких домовленостей», – заявив журналістам Пєсков.

Дмитро Пєсков вважає, що Китай не змінить свою політику та не піде на примирення із колективним Заходом. 

«Китай – серйозна держава, з суверенною позицією і під зовнішнім впливом свою думку не змінює», – наголосив прессекретар Путіна.

Він також додав, що Кремль слідкував за нещодавньою зустріччю президента КНР Сі Цзіньпіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Він заявив, що їхня зустріч була дуже важливою.

Окрім того виявилося, що у Кремлі уважно читають усі світові новини. Проте Пєсков запевнив, що нічого не знає про заяви Ватикану щодо встановлення в Україні великоднього перемир'я. Окрім того прессекретар Путіна розповів, що Путін провів переговори з президентом Вірменії Пашиняном, вони обговорили підготовку мирного договору між Вірменією та Азербайджаном, тристоронні угоди та ситуацію на кордоні та в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, що нещодавно Кремль відреагував на пропозицію Лукашенка припинити війну в Україні. За словами Пєскова, для Росії в контексті так званої «спецоперації» нібито «нічого не змінюється».

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, коли почнеться контрнаступ ЗСУ. 

Теги: росія путін Дмитро Пєсков

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