Російські чиновники пересядуть на «Лади»? Кремль підтримує ініціативу уряду

Міністр фінансів Росії хоче змусити державні та комунальні структури купувати вітчизняні автомобілі, аби АвтоВАЗ не збанкрутував під санкціями

Російська влада знайшла спосіб врятувати АвтоВАЗ

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що вітчизняні чиновники повинні пересісти з іномарок на російські автомобілі «Лада». Про це повідомило російське профільне видання Motor.

Таким чином керівник міністерства вирішив врятувати АвтоВАЗ, який зупинив виробництво – наситивши підприємство державними замовленнями.

За словами Силуанова, «держава має взяти на себе ризики бізнесу» у ситуації із запровадженням західних санкцій та зупинкою у зв’язку із цим виробництва автомобілів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков позитивно відреагував на пропозицію представника федерального уряду.

«Ви знаєте, я готовий як держслужбовець до всього, і кожен держслужбовець у нас готовий до всього», – заявив речник Володимира Путіна.

Втім, пізніше міністерство фінансів країни-агресора поправило свого керівника. Виявляється, слова Силуанова були не пропозицією, а «гіпотетичною пропозицією», сказаними з метою підвищення попиту на вітчизняні автомобілі.

Нагадаємо, що у квітні АвтоВАЗ припинив роботу через санкції, які унеможливили постачання частини деталей для російських автомобілів.

8 червня завод оголосив про відновлення виробництва єдиної моделі автомобіля «Лада», яка зараз випускається на заводі – Lada Granta. Втім, автівки почали виготовляти без імпортних комплектуючих – автоматичної коробки передач, системи ABS, подушок безпеки та ін.

Та уже через день керівництво АвтоВАЗу заявило, що зупиняє конвеєр, знову переводячи завод у «режим простоювання».

Додамо, що у 90-х роках минулого століття ідею пересадити чиновників на вітчизняні автомобілі пропагував тодішній перший віцепрем’єр російського уряду Борис Нємцов. Він не зміг втілити обіцяне у життя, російські чиновники залишилися при своїх службових іномарках.