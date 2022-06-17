Китай і Росія хочуть «більш справедливого» світового порядку – China Daily

Керівники двох країн домовилися просувати глобальну багато полярність

Голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін обговорили формування нового світового порядку. Про деталі цієї розмови пише провідна англомовна китайська газета China Daily.

Матеріал, який вийшов на першій шпальті цієї газети, зазначає, що про «більш справедливий та рівноправний» світовий порядок у переговорах двох лідерів заявив російський президент.

Що за світовий порядок планують побудувати Путін та Сі Цзіньпін, можна зрозуміти із їхніх заяв про ситуацію в гарячих точках, пов’язаних з цими країнами. Так, Володимир Путін, пише China Daily, виступив проти будь-чийого втручання у питання Тайваню (а також Гонконгу та Сіньцзян-Уйгурського автономного району).

Сі Цзіньпін у свою чергу заявив про «історичні переваги українського питання» у політиці Росії.

Під час розмови керівники Китаю та Росії неодноразово наголошували на необхідності розвитку міжнародного порядку «у більш справедливому та розумному напрямку».

До того ж китайський лідер наголосив, що, попри «глобальні потрясіння та зміни» відносини двох країн зберігають «хорошу динаміку розвитку».

Нагадаємо, що офіційний китайський телеканал CCTV повідомив, що Сі Цзіньпін у розмові з Володимиром Путіним наголосив на необхідності якнайшвидшого встановлення миру в Україні.